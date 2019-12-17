Коллекторы не дают работать клинической больнице из-за долга сотрудницы

Работу городской клинической больницы №23 в Екатеринбурге блокирует коллекторское агентство.

Одна из сотрудниц отделения реанимации еще до приема на работу несколько месяцев назад брала кредит в микрофинансовой организации, погасила его, но с опозданием. В больнице записали звонки с угрозами, на которых голос с южным акцентом в грубой форме требует позвать к телефону сотрудницу учреждения и угрожает тому, кто отвечает на звонки.

Коллекторы почти месяц терроризируют отделение — звонят на телефоны ординаторской, старшей сестры, а неделю назад начали звонки с угрозами начальнику реанимационного отделения и терапии и членам его семьи. Коллекторы представляются сотрудниками агентства «Феникс». Звонки совершаются с номера, который зарегистрирован в Дагестане.

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