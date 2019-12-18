Где взять сведения из своей электронной трудовой книжки

На федеральном портале сегодня опубликован проект Минтруда, который расширяет перечень госуслуг, оказываемых по принципу одного окна в МФЦ.

Речь идет о так называемых электронных трудовых книжках — «сведениях о трудовой деятельности работника, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете».

Получить этот документ работники смогу в МФЦ.

Напомним, законом предусмотрена обязанность ПФР предоставлять бесплатно зарегистрированному лицу по его обращению способом, указанным им при обращении, вышеназванные сведения.