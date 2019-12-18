Материнский капитал можно оформить электронно

Сертификат на материнский капитал теперь может быть электронным.

Чтобы оформить электронный сертификат, необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг.

Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в ПФР. Сделать это нужно будет только один раз — чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется — после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Напомним, материнский капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился или был усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.