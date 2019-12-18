Клерк.Ру

Готовы правила выдачи данных из электронной трудовой книжки

На федеральном портале опубликован проект административного регламента ПФР по предоставлению сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Данная госуслуга предоставляется зарегистрированным лицам (ранее именовавшимися застрахованными — прим. ред.).

Сведения ПФР будет выдавать в день обращения. А в случае получения запроса по почте — в течение 10 дней.

Чтобы получить данные, надо заполнить запрос и предъявить документ, удостоверяющий личность. Форма запроса разработана и является приложением к регламенту.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления этой госуслуги составляет 15 минут.

Обратиться за получением данных из электронной трудовой можно в любое отделение ПФР или МФЦ на всей территории Российской Федерации.

Запрос также можно направить в электронной форме через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Открыть оригинал изображения (1206x762, 309.17 Кб)

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Кадровый учет»

Все семинары по теме Кадровый учет