Готовы правила выдачи данных из электронной трудовой книжки

На федеральном портале опубликован проект административного регламента ПФР по предоставлению сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.
Данная госуслуга предоставляется зарегистрированным лицам (ранее именовавшимися застрахованными — прим. ред.).
Сведения ПФР будет выдавать в день обращения. А в случае получения запроса по почте — в течение 10 дней.
Чтобы получить данные, надо заполнить запрос и предъявить документ, удостоверяющий личность. Форма запроса разработана и является приложением к регламенту.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления этой госуслуги составляет 15 минут.
Обратиться за получением данных из электронной трудовой можно в любое отделение ПФР или МФЦ на всей территории Российской Федерации.
Запрос также можно направить в электронной форме через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.