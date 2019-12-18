Готовы правила выдачи данных из электронной трудовой книжки

На федеральном портале опубликован проект административного регламента ПФР по предоставлению сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Данная госуслуга предоставляется зарегистрированным лицам (ранее именовавшимися застрахованными — прим. ред.).

Сведения ПФР будет выдавать в день обращения. А в случае получения запроса по почте — в течение 10 дней.

Чтобы получить данные, надо заполнить запрос и предъявить документ, удостоверяющий личность. Форма запроса разработана и является приложением к регламенту.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления этой госуслуги составляет 15 минут.

Обратиться за получением данных из электронной трудовой можно в любое отделение ПФР или МФЦ на всей территории Российской Федерации.

Запрос также можно направить в электронной форме через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.