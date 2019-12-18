Когда коды маркировки дадут бесплатно

На федеральном портале опубликован проект поправок в нормативные акты, которые касаются маркировки товаров.

В частности, вводится норма, согласно которой плата за предоставление кодов маркировки в течение 3 месяцев с даты вступления в силу постановления Правительства РФ, устанавливающего особенности маркировки средствами идентификации отдельных видов товаров, не взимается, если Правительством не установлено иное.

Плата за предоставление кодов маркировки при проведении экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации

‎не взимается.