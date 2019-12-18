ЦБ рекомендовал своим не выпивать за обедом в рабочие дни

Регулятор выпустил рекомендации по профессиональной этике и намерен их активно внедрять Центробанк рекомендовал финансовым организациям разработать кодексы этики финансиста, стандартам которого может следовать и топ-менеджмент компании. Такое письмо за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова опубликовано на сайте регулятора, пишут Ведомости.

Оно адресовано кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, а также саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка. В письме Швецов указывает, что этическим кодексом работники финансовых организаций и их руководители могут руководствоваться в двух случаях: когда дают неограниченному кругу лиц рекомендации или аналитические материалы, и когда публично, в том числе в СМИ, дают оценки, которые могут оказать влияние на стабильность финансового рынка или устойчивость компании, а также на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом. Швецов рекомендует бизнесу при написании кодекса опираться на перечень этических стандартов, разработанных всемирной ассоциацией профессионалов в области инвестиций (CFA Institute).

ЦБ перевел их на русский язык и опубликовал в виде приложения к письму Швецова. Переведенный этический кодекс содержит шесть ключевых разделов, которые касаются профессионализма аналитика, его добропорядочности, отношений с клиентами и работодателями, инвестиционного анализа и конфликта интересов. Обязанности примерного финансового аналитика:

• В ходе инвестиционного анализа, подготовки инвестиционных рекомендации? и решении? и иных видов инвестиционнои? деятельности действовать осмотрительно, руководствуясь беспристрастным профессиональным мнением.

• Действовать добросовестно (в соответствии со своеи? компетенциеи?), осмотрительно; соблюдая нормы уважения и этики по отношению к обществу в целом, клиентам и потенциальным клиентам, работодателям, работникам, коллегам и другим участникам мирового рынка капитала.

• Исполнять и побуждать других исполнять свои обязанности с соблюдением профессиональных и этических норм, укрепляющих доверие к ним лично и профессии в целом.

• Содеи?ствовать поддержанию норм деловои? этики на рынках капитала в интересах общества в целом.

• Поддерживать и повышать собственную профессиональную квалификацию, а также содеи?ствовать поддержанию и повышению профессионального уровня других специалистов в области инвестиции?.

• Ставить соблюдение норм профессиональной этики и интересы клиентов выше собственных интересов.

Кодекс предписывает соблюдать правила уместности и все законы, правила и постановления государственных и регулятивных органов, органов лицензирования и профессиональных организации?, контролирующих их деятельность.

Финаналитик должен быть беспристрастным и трезвым. Для наглядности в этическом кодексе рассматриваются конкретные примеры возможных нарушений.

Так, нарушением «стандарта профессионализма» является распитие алкоголя в послеобеденное время, «поскольку оно может отрицательно повлиять на способность члена или кандидата выполнять свои профессиональные обязанности».

По словам Швецова, рекомендация финансовым организациями придерживаться этических норм – «это не шутка, это не блажь». Первый зампред ЦБ пообещал, что в следующем году регулятор будет уделять много внимания продвижению этики в культуру финансовых организаций.

«Мы должны стараться, чтобы эти кодексы внедрялись органически, а не под палкой, чтобы дух этих кодексов не потерялся за буквой формального исполнения, поэтому мы это не форсируем, тем не менее это всерьез и надолго», – заявил Швецов.