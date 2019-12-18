Имущественный вычет не получил и умер. Деньги – наследникам

В Апелляционном определение Воронежского областного суда от 30.07.2019 № 33-4919/2019 удовлетворен иск гражданина к Межрайонной ИФНС России № 14 по Воронежской области о включении в наследственную массу имущественного налогового вычета и признании права собственности на него, обязании произвести выплату денежной суммы.

Исходя из системного толкования положений ст. ст. 210 – 220 НК РФ, право налогоплательщика на предоставление имущественного налогового вычета считается реализованным после соблюдения процедуры, предусматривающие обращение в налоговый орган с заявлением и предоставлением подтверждающих право документов по окончании каждого налогового периода, которым в соответствии со ст. 216 НК РФ признается календарный год.

Реализация права на получение налогового вычета за каждый налоговый период является основанием для возникновения права на возврат уплаченного налога только за указанный период. Не может быть отнесено к имущественным правам, подлежащим включению в наследственную массу в соответствии со ст. 1112 ГК РФ только право на получение в будущем налогового вычета, поскольку к налоговым отношениям, в том числе, по предоставлению и реализации права на получение налогового вычета истцом в будущем (в последующие годы), гражданское законодательство не может быть применено в силу положений п. 3 ст. 2 ГК РФ, а налоговым законодательством переход права наследодателя на предоставление налогового вычета к наследникам не предусмотрено.

Налоговое законодательство не содержит ограничений для получения налогового вычета наследниками после смерти налогоплательщика, если при жизни наследодатель воспользовался своим правом на получение имущественного налогового вычета. Суд заключил, что сумма неполученного налогового вычета в соответствии со ст. 1112 ГК РФ подлежит включению в состав наследства и выплате наследнику.