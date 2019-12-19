Что ФНС говорит про льготы по земельному налогу для многодетных

В ФНС поступило предложение расширить перечень лиц для предоставления льготы по земельному налогу.

Речь, в частности, идет о детях из многодетных семей.

Статьей 395 НК установлен перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты земельного налога. Такие категории налогоплательщиков, как дети в многодетной семье в данный перечень не включены.

При этом местным властям предоставлено право самостоятельно устанавливать дополнительные налоговые льготы, основания и порядок их применения.

Кроме того, физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, на федеральном уровне предоставляется налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров площади одного земельного участка, находящегося в их собственности.

Предусмотренные на федеральном уровне меры поддержки многодетных семей являются минимальными.

Дополнительные налоговые льготы могут быть предусмотрены соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

В связи с этим по вопросам о предоставлении дополнительных налоговых льгот по земельному налогу следует обращаться в органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков, сообщает ФНС в письме № БС-2-21/1461@ от 03.12.2019.