Обысков в «Сафмар» нет. Но это неточно

В пресс-службе группы «Сафмар» опровергли информацию об обысках, которые сегодня якобы проходят в компаниях и в доме у миллиардера Михаила Гуцериева.

«Это неправда, информация не соответствует действительности», — заявили РИА Новости в «Сафмаре» (бизнесмен является совладельцем компании).

Утром некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правоохранители проводят следственные мероприятия в офисах нескольких компаний, в частности «Русснефти» и в доме Гуцериева. По неподтвержденным данным, обыски связаны с делом о контрабанде нефти. Якобы, речь идёт о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что контрабанда горючего производилась через компании миллиардера. А поставки происходили в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.