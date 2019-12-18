Пенсионеры звонят в ПФР, а дозваниваются ритуальщикам

Ритуальные агентства переадресовывают на себя телефонные звонки в региональные офисы Пенсионного фонда России. Сначала в Сети появлялись так называемые сайты-зеркала, где были изменены данные так, чтобы пенсионеры могли связаться только с похоронщиками. Теперь неправильные номера уже выдают и поисковые системы. О проблеме стало известно от нижегородских жителей, узнал ren.tv.

Номер с кодом 8(800), который обычно используют для «горячих линий» сразу находится в Интернете по запросу пенсионера. Звонишь в Пенсионный фонд, а тебе намекают, что пора бы подумать и о следующем этапе. Путевку в «загробный мир» предлагают оформить при жизни, пока клиент платежеспособен. Остается гадать: не то кто-то из сотрудников пошутил, не то ритуальщики окончательно обнаглели.

Руководитель отделения ПФР города Богородска в этом проблемы не видит. Есть же, говорит, официальный сайт – и там указаны верные цифры.

В Дзержинске, где минуя заслуженный отдых вас попытаются уложить в гроб, по факту ЧП собирают мини-совещание. Пытаются понять, мог ли кто-то из сотрудников изменить информацию в базе данных поисковика. В выигрыше от неразберихи оказались только похоронщики, услуги которых так неожиданно рекламируются из телефонной трубки.

В руководстве Пенсионного фонда поспешили возложить всю вину на «злоумышленников, от действий которых никто не застрахован». Администраторов поисковой системы уже попросили удалить некорректную информацию.