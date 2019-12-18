Офисные программы под iOS и Android запретили вносить в реестр российского ПО

Минкомсвязь запретила вносить в реестр российского программного обеспечения (ПО) офисные программы для операционных систем iOS и Android.
Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
Новый приказ предлагает в методику подтверждения соответствия программ из реестра отечественного ПО изменения, которые исключают внесение в реестр офисных программ, разработанных для устройств на iOS и Android. Таким образом, теперь офисные приложения, которые вносятся в реестр, должны работать только на базе «мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации».
На сегодняшний день реестр отечественного ПО включает чуть более 200 офисных программ, но на каких операционных системах они работают, не указывается.Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (так называемый реестр отечественного ПО) предназначен для расширения использования отечественной IT-продукции в органах государственной власти РФ, а также в целях оказания правообладателям программного обеспечения государственной поддержки.
Реестр содержит перечень российского ПО, отечественное происхождение которого было подтверждено и для которого предусмотрена преференция при государственных и муниципальных закупках. Реестр формируется экспертным советом по российскому ПО при Минкомсвязи. Большинство голосов в совете имеют представители отечественной IT-отрасли.