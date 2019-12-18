Людям будут доплачивать за раздельный сбор мусора

Гражданам, которые собирают мусор раздельно, предлагают возвращать часть оплаты коммунальной услуги по обращению с отходами.

Постановление с таким предложением правительству было принято сегодня депутатами Госдумы вместе с законом, который запрещает сжигать отходы до извлечения из них всех полезных фракций.

Новый закон не только разрешает сжигать мусор только после сортировки и извлечения из него всех полезных фракций, но и устанавливает правило, что средства, поступившие от предприятий в качестве экологического сбора, будут тратиться исключительно на утилизацию отходов и другие природоохранные предприятия.

В постановлении ГД депутаты также настаивают на установлении ответственности за нарушение запрета на захоронение на полигонах полезных компонентов, если их можно перерабатывать. И предлагают предусматреть обязательное обсуждение в Госдуме проектов подзаконных актов к закону о мусоросжигании.

Впрочем, не стоит надеяться на то, что предложение депутатов будет принято в ближайшее время. Да и сам раздельный сбор мусора пока представляет собой фикцию, поскольку даже если он собран отдельно, потом он все равно сваливается вместе. Ведь раздельной переработки у нас до сих пор нет практически нигде.