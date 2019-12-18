ФНС: оплаты по безналу нет, мы вам отказываем в возмещении НДС

Инспекция цепляется за любую возможность не возмещать НДС из бюджета. Но при этом она иногда сильно перегибает палку, и компаниям приходится тратить по полтора года на суды.

Например, завод покупал у контрагентов товар и заявил к возмещению из бюджета 60 млн рублей НДС. Инспекция отказалась возмещать, и аргумент у неё при этом был всего один: часть контрагентов в цепочке не оплатили товар по безналу. А значит, решает инспекция, сделка фиктивна и никакого возмещения НДС заводу не положено.

Оцените, как много у завода было аргументов в пользу того, что сделка совершенно реальна:

– есть договоры, счета-фактуры, товарные накладные и ТТС;

– завод принял товар к бухучёту, использовал его в производстве и экспортировал;

– спорные контрагенты подтвердили поставку товара и представили инспекции документы по сделке, которые она потребовала;

– товарные накладные по форме ТОРГ-12 содержат все необходимые сведения;

– у инспекции нет никаких доказательств, что товар поставлялся кем-то другим;

– контрагенты представляют отчетность по НДС;

– инспекция не опровергла деловую цель выбора именно этих контрагентов, а также не опровергла их деловую привлекательность и экономическую выгоду от сделки;

– сделка типична для налогоплательщика;

– завод проявил должную осмотрительность, запросив у контрагентов большое количество документов.

А что не было оплаты по безналу — так это не исключает другой допустимой формы оплаты: хоть наличностью, хоть взаимозачёт, хоть вексели. Суды поддержали завод и решили, что он может возместить из бюджета 60 млн рублей. Но почти полтора года завод потерял на суды.