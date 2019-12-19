Разработаны бланки сведений из электронной трудовой книжки: СТД-Р и СТД-ПФР

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Afrikan При таких условиях оплата такому директору должна быть неноминальной. Скажем, долларов 700-800 на... Каких номиналов стали использовать в схемах

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Afrikan У меня уже вторая, продвинутая, редакция "Положения о должной осмотрительности..." работает. Перв... Как составить регламент должной осмотрительности

Бабловед Статья написана верно. Номинал сегодня это действительно не лох для кидалова, а реальный хранител... Каких номиналов стали использовать в схемах

VikaV2193 Так если человек с семьей, машиной и ипотекой да еще и номинал, у него и квартира и машина застра... Каких номиналов стали использовать в схемах

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FA Мне, как ни странно, искренне жаль инспекторов. Про бухгалтеров вообще молчу...... ФНС обнародовала свои планы на 2020 год

successful ну написано, хорошо если машина есть у номинала, будет выступать, сперва машину сожгут, это будет... Каких номиналов стали использовать в схемах

successful При наличии хотя бы одной извилины в голове человек никогда не пойдет в номиналы, т.к. понимает, ... Каких номиналов стали использовать в схемах

Альтернатива А кто будет удобрение на свалках искать депутаты госдумы???... Людям будут доплачивать за раздельный сбор мусора

blaster42 Лучше пусть расскажут, когда они прекратят заниматься имитацией бурной деятельности на местах. На... ФНС обнародовала свои планы на 2020 год

TLBuh Я бы спросил, насколько вероятно, что вместо номинала не встретится такая же "акула" и не попытае... Каких номиналов стали использовать в схемах

Afrikan Насколько вероятно, что такой "высококвалифицированный" номинал не захочет исполнять свои функции... Каких номиналов стали использовать в схемах

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