Клерк.Ру

Разработаны бланки сведений из электронной трудовой книжки: СТД-Р и СТД-ПФР

На федеральном портале опубликован проект Приказа Минтруда, которым утверждены новые формы отчетности в ПФР.

Речь идет о формах, сдавать которые необходимо в связи с введением в России электронных трудовых книжек.

Утвердят следующие формы:

  • СТД-Р (Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем);
  • СТД-ПФР (Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации).

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