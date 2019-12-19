Разработаны бланки сведений из электронной трудовой книжки: СТД-Р и СТД-ПФР

Что то я в стопоре)))) как такое может быть? раздвоение личности что-ли? за 20 лет практики не вс...
Добрый день, уважаемые коллеги!Может кто-то сталкивался с такой ситуацией: у компании есть обособ...
При таких условиях оплата такому директору должна быть неноминальной. Скажем, долларов 700-800 на...
Хочу быть директором)))))))
И опять в общем-то нужное дело контроля утечек служебной информации превращается в фарс. Согласно...
Ну иногда иметь 2 счета просто необходимо
Поделитесь с читателями клерка?
Написано, что 31 декабря объявлен выходным в Орловской области. К сожалению, мы работает ...
У меня уже вторая, продвинутая, редакция "Положения о должной осмотрительности..." работает. Перв...
Статья написана верно. Номинал сегодня это действительно не лох для кидалова, а реальный хранител...
Так если человек с семьей, машиной и ипотекой да еще и номинал, у него и квартира и машина застра...
Бестолковая статья. В конце уже авторка и сама забыла, что хотела написать про ошибки в ПУДах, а ...
шапки же больше не срывают, ща у всех вязаные
Мне, как ни странно, искренне жаль инспекторов. Про бухгалтеров вообще молчу......
ну написано, хорошо если машина есть у номинала, будет выступать, сперва машину сожгут, это будет...
При наличии хотя бы одной извилины в голове человек никогда не пойдет в номиналы, т.к. понимает, ...
А кто будет удобрение на свалках искать депутаты госдумы???...
Зато эти двое при деле, и работают ответственно, добросовестно. Премию выписать...
Лучше пусть расскажут, когда они прекратят заниматься имитацией бурной деятельности на местах. На...
Чужой успех покоя не дает? нужно проверить печень
Поясните мысль, а то я ниасилила
Хамить не надо,учить троллить без оскорблений
Я бы спросил, насколько вероятно, что вместо номинала не встретится такая же "акула" и не попытае...
и ни одна извилина не пошевелилась! браво
Насколько вероятно, что такой "высококвалифицированный" номинал не захочет исполнять свои функции...
Представляю себе следующие заголовки:6 признаков идеального лоха для отжима телефона4 признака ид...
Авторам: Вы молодцы, продолжайте свое дело!Ценителям «Юмора»: перейдите в другую тему, которая Ва...
Поверьте вы будете в бане)
Оппаньки... вона чо, Михалыч. Провинциальная простота вас оскорбила :)) Так у меня еще с национал...
Приятно, черт побери... Надо же, все собрались, трафик нагнали, публикация в топе, а наш блог на ...
Всё как всегда. Один копает ямки, другой закапывает. Потому что тот кто должен сажать деревья не ...
А долбаной рекламы и тормозящих работу программы функций, таких как подсчет времени, затраченного...
Подскажите, пожалуйста:как начать вести деятельность ИП, если изначально идут одни расходы? Мне н...
Ну почему даёте? Вполне себе дельная статья. Сейчас многие реальнодействующие бизнесмены вынужден...
Наверное очень большие пенсии народ получает, если только о водке пишет...