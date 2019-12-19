Смехопанорама. Глава ПФР сказал, как вырастут пенсии в 2020 году

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Дроздов сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%. По словам главы фонда, данный показатель почти «в два раза выше чем инфляция».

«Таким образом, реальный рост пенсий порядка 3% налицо», – заключил он.

Дроздов также предположил, что в ближайшие три года пенсии вырастут на более чем 18% по сравнению с 2019 годом. Как ожидает чиновник, в 2022 году они в среднем составят «где-то 18300 рублей».