Пресс-конференция Путина: не нужно трогать Ленина

Сегодня проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. «Клерк» познакомит вас с самыми интересными ответами президента.

Андрей Колесников из «Коммерсанта» напомнил о том, что Путин обвинил Ленина в развале тысячелетнего государства. Что дальше, интересуется журналистт — вынесут тело из Мавзолея?

«Ленин был не государственным деятелем, а революционером», — ответил Путин.

Он создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства. Но территории были поделены некорректно и это чувствуется до сих пор. Сталин был против такого устройства, но в конечном итоге принял его.

Президент напомнил, что Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата». Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор.