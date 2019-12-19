Поменяют правила регистрации юрлиц и ИП в ФСС

На федеральном портале НПА опубликован проект поправок в приказ Минтруда, регламентирующий порядке регистрации и снятия с регистрационного учета в ФСС страхователей и лиц, приравненных к страхователям.

Сокращен перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги. В частности, из перечня исключена копия документа, удостоверяющего личность, при представлении документов на регистрацию в качестве страхователя и снятие с регистрационного учета на личном приеме и при направлении документов в электронном виде через портал госуслуг.

Кроме того, срок административной процедуры при передаче учетного дела страхователя в случае изменения его места нахождения (жительства) сокращается с 5 до 3 дней.

Также вводится норма о порядке снятия с регистрационного учета лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному соцстрахованию при наличии в ФСС сведений из ЕГРИП о прекращении деятельности физлица в качестве ИП, то есть исключается необходимость в представлении страхователем заявления о снятии с регистрационного учета.

Также вносятся технические правки.