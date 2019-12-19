Пресс-конференция Путина: с инфляцией все прекрасно

Сегодня проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. «Клерк» познакомит вас с самыми интересными ответами президента.

Телеканал «Россия» спросил президента, почему мы так боимся инфляции? И нужно ли тратить Фонд национального состояния (ФНБ).

Путин заверил, что инфляции он не боится, но не хотелось бы повышения цен. Кроме того, инфляция подрывает инвестиционный процесс.

«Годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. В начале следующего года мы можем увидеть показатель ниже 3%», — заявил Путин.

Говоря о ФНБ, он рассказал, что 20% фонда уже так или иначе находятся в экономике, в том числе через ВЭБ, из них 8% направлены на крупные проекты, включая ЦКАД и закупку составов для РЖД. Для стабильности ФНБ должен достигать 7% ВВП, сейчас он находится 7,3%. Таким образом, отметил президент, с середины лета можно будет более активно тратить средства ФНБ.