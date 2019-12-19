Пресс-конференция Путина: новой пенсионной реформы не будет

Продолжается пресс-конференция Владимира Путина и мы продолжает знакомить с его ответами на вопросы.

Агентство «Прайм» спросило президента, почему замораживают пенсионные накопления и постоянно меняют правила пенсионной системы. Может пора уже изменить закон и перестать каждый год замораживать? И грядет ли новая пенсионная реформа?

Путин заверил, что никаких новых пенсионных реформ не будет: изменения не готовятся и даже не обсуждаются. А от ответа насчет заморозки пенсионных накоплений он ушел, заявив, что это просто средство их защиты.