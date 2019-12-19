Пресс-конференция: каких людей Путин зовет к себе жить

На пресс-конференции Владимира Путина был поднят вопрос необходимости мигрантов.

Представитель «НТВ» спросил, нужно ли решать демографическую проблему России за счет притока мигрантов из Средней Азии. Журналист заметил, что местные жители недовольны поведением таких приезжих.

Путин ответил, что экономика требует притока людей и увеличения числа рабочих рук, но надо подходить к миграционному потоку по образцу Канады, которая принимает людей определенного возраста, здоровья и образования. Белорусов и украинцев принимать в гражданство проще из-за знакомства с русской культурой и языком, и российские население их воспринимает лучше.

Необходимо, чтобы желающие переехать в Россию были из той же культурной среды. Жителям Средней Азии адаптироваться сложнее. Но можно открывать там курсы, филиалы наших вузов, предложил российский лидер.

То же касается и приезжих сограждан с Северного Кавказа, чье поведение иногда может не нравиться коренным жителям.