Путин объяснил, как решить проблему с благосостоянием народа

На проходящей в Москве пресс-конференции Владимира Путина спросили, когда же вырастет благосостояние народа.
Президент признал, что в последние годы идет снижение реальных доходов людей. Он считает, что решать проблему надо на основе увеличения производительности труда и роста ВВП. А вот раздавать просто так деньги не надо, это приведет только к истощению резервных фондов.
Впрочем, Путин отметил, что за прошлый год зарплаты подросли и в третьем квартале наметился рост реальных доходов.
Накануне Росстат объявил о том, что пересчитал в соответствии с новой методикой рост реальных доходов населения за январь—сентябрь 2019 года. И вместо 0,2% доходы выросли на 0,9%.