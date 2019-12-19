Какой банк выбрать, если занимаешься продажей физлицам. Рейтинг

Подоспел список самых эффективных банков для компаний, которые занимаются продажей товаров или услуг населению. Основные характеристики: ИП или ООО, УСН или ОСНО, наемные сотрудники есть. Вот рейтинг, в лидерах – Тинькофф банк. Ниже по списку, но тоже с хорошими оценками Точка банк, Делобанк, Модульбанк, Сбербанк.

Для ТСП управление закрывающими документами менее важно, чем для ИП, так как обычно за это отвечают поставщики. Более существенное влияние оказывает отсутствие других элементов экосистемы, направленных на управление товарными остатками и, ведение кадрового делопроизводства.

У банков из второй десятки как правило присутствует только зарплатный проект в формате импорта реестра из 1С. Лучшие интернет-банки для ТСП дают широкие возможности заказа продуктов и помогают предпринимателю в ведении бизнеса. В этих банках можно подключить эквайринг и заказать онлайн-кассу, а также есть инструменты для просмотра статистики и аналитики продаж. Если у предпринимателя случится кассовый разрыв, он прямо в интернет-банке сможет получить кредит или воспользоваться экосистемным сервисом привлечения инвестиций.

Кроме этого, Точка, Тинькофф Банк и ДелоБанк предлагают инструменты для формирования каналов продаж, создание сайтов внутри личного кабинета, смс рассылки.