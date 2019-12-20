Бегство года: один из крупнейших ритейлеров в один день закрыл сотни магазинов

Один из крупнейших ритейлеров Санкт-Петербурга, Торговый дом «Интерторг», в один день закрыл сотни магазинов. Ситуация напоминает поспешное бегство, говорят очевидцы.

18 декабря субарендаторам ТД были разосланы письма о том, что магазины работают 19 декабря последний день.

ТД «Интерторг» создан в 2003 году и являлся крупнейшим франчайзи SPAR в России. Еще в июле 2019 года «Интерторг» сообщал, что управляет 436 магазинами: в сеть на тот момент входили 185 торговых точек SPAR в Петербурге, Ленинградской области, республике Карелия, Мурманской, Архангельской областях, Москве и Московской области и 251 универсам «Народная 7Я семьЯ»

Нереализованная продукция будет вывезена в десять точек, которые продолжат работу до конца декабря, пишет Фонтанка

По словам сотрудников магазинов, получивших неприятный предновогодний сюрприз, работодатель не внес ясности ни по поводу оплаты труда, ни по поводу дальнейшей судьбы сети. Так, в одном из супермаркетов рассказали, что надеются возобновить работу в январе, но уже не под брендом Spar. Некоторые магазины принимают к оплате только наличные, что, по мнению экспертов, может означать подготовку к остановке операций по счетам.

За последние несколько месяцев компания уже закрыла магазины в отдаленных регионах Северо-Запада, под сокращение попали сети в Череповце, Петрозаводске, Мурманской области, Великом Новгороде, Ленинградской области. Тем не менее, закрытие крупнейшего регионального игрока одним днем стало сюрпризом для рынка.

«То, что происходило в последние недели, больше похоже на поспешное бегство, мне звонили собственники помещений из Петрозаводска, Москвы, Питера и спрашивали, что вообще происходит, потому что они приходили в магазин, и видели брошенное оборудование и закрытую дверь», — рассказал РБК управляющий партнер инвесткомпании Peregrine Capital Николай Габышев. По его информации, продать пул магазинов компании так и не удалось, в Москве сеть была просто закрыта.

По мнению экспертов, бизнес ритейлера подкосило соревнование за долю рынка с федеральными сетями, заставлявшее «Интерторг» открывать больше магазинов, чем компания могла себе позволить. Помимо запуска собственных точек ритейлер приобретал небольшие петербургские сети, например «Нетто». Кроме того, большие инвестиции были брошены в девелопмент.

По словам поставщиков, ритейлер вел себя с ними высокомерно, выставляя те же условия, что и федеральные сети. Но, в отличие от последних, пунктуальностью выплат не отличался. Когда терпение контрагентов лопнуло, они начали останавливать отгрузки товара, и полки сети стали пустеть. Ритейлер пообещал расплатиться и попытался урезать расходы, избавившись от части персонала. Но антикризисные меры не дали результата: объем исков рос, как снежный ком, а не получившие расчета контрагенты прекращали сотрудничество. В итоге компания начала избавляться от части площадей и свозить товары в оставшиеся точки, чтобы поддержать иллюзию изобилия, параллельно пытаясь договориться со Сбербанком. Но не получилось.

По данным СПАРК, ТД Интерторг принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%). Именно он вместе с братом Мушвигом, занимающим должность генерального директора «Интерторга», считается основным бенефициаром компании. По оценке петербургского УФАС, доля «Интерторга» на продовольственном рынке Петербурга составляла 10,36%.

На данный момент в арбитраже сумма исков, поданных к «Интерторгу», превысила 4 млрд рублей. По некоторым данным долги ТД могут превысить 15 млрд рублей.