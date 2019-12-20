Немеховую одежду можно продавать в рамках ЕНВД

Минфин в письме от 06.12.2019 N 03-11-09/95030 разъяснил, торговля какой одеждой не считается розницей для целей ЕНВД и ПСН.

Напомним, с 1 января 2020 года к розничной торговле в целях применения ЕНВД и ПСН не относится реализация, в том числе предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке по перечню кодов ОКПД 2 или по перечню кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД Евразийского экономического союза, определяемых Правительством РФ.

Маркировка предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха осуществляется в соответствии с постановлением Правительства от 11.08.2016 № 787.

Таким образом, в целях глав 26.3 и 26.5 НК розничная торговля предметами одежды, за исключением предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с Постановлением № 787, относится к предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли и в отношении нее может применяться система ЕНВД и ПСН при соблюдении условий, установленных главами 26.3 и 26.5 НК.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/25905@ от 16.12.2019.