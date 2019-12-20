Когда налоговые агенты должны отчитаться по НДФЛ с доходов от ценных бумаг

Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 230 НК лица, признаваемые налоговыми агентами в соответствии со статьей 226.1 НК (по операциям с ценными бумагами), представляют в налоговый орган по месту своего учета документ, содержащий сведения о доходах, в отношении которых ими был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов, и о суммах начисленных, удержанных и перечисленных налогов по форме, в порядке и сроки, которые установлены статьей 289 НК для представления налоговых расчетов налоговыми агентами по налогу на прибыль (не позднее 28 марта).

При этом вышеназванный пункт 4 статьи 230 НК признается утратившим силу с 1 января 2020 года.

Как же отчитаться налоговым агентам за 2019 год?

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме от 05.12.2019 № 03-04-07/94678.

Лица, признаваемые налоговыми агентами в соответствии со статьей 226.1 НК, вправе представить в налоговые органы сведения о доходах, в отношении которых ими был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов, и о суммах начисленных, удержанных и перечисленных налогов за налоговый период с 1 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с пунктами 2 или 4 статьи 230 НК.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/25567@ от 12.12.2019.