Бизнес протестует против высоких комиссий при закрытии счета по 115-ФЗ

Сейчас распространена практика, когда банк блокирует расчетный счет компании или ИП, заподозрив клиента в нарушении антиотмывочного закона 115-ФЗ, и при этом требует комиссию за перевод денег в другой банк.

Размер так называемой прощальной комиссии составляет 15 – 20 %.

Такое положение дел возмущает бизнес. Накануне на сайте РОИ опубликовали инициативу, призывающую отменить эту порочную практику.

Компании должны иметь возможность по стандартным тарифам перевести деньги из банка на свой расчетный счет в другом банке, отмечает автор предложения.