В ЕГРЮЛ будут указывать новые сведения

Сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юрлица и о проводимых в отношении него процедурах, применяемых в деле о банкротстве, теперь размещают в ЕГРЮЛ, сообщает ФНС.

Расширился список сведений, включенных в реестр. Теперь в нем отражается информация о том, что в отношении организации возбуждено дело о банкротстве, о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о дате начала соответствующей процедуры, прекращении производства по делу о банкротстве, сведения об утвержденном внешнем управляющем.

До этого в ЕГРЮЛ вносились только данные об открытии конкурсного производства и назначенном конкурсном управляющем.

Все вышеуказанные сведения автоматически вносятся в ЕГРЮЛ на основании информации, представленной в ФНС России в электронной форме оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве.