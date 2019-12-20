Как Росстат подгонял зарплату под конференцию Путина

Накануне ежегодной пресс-конференции президента Росстат провел масштабный пересмотр данных по реальным располагаемым доходам населения.

Рост показателя, который изначально оценивали всего в 0,2% за январь-сентябрь 2019 года, удалось увеличить в 4 раза. По новой оценке доходы растут на 0,8%, сообщило Минэкономразвития в докладе «Картина экономики». Он был опубликован вечером в среду.

Добиться такого результата помогли манипуляции со статистикой прошлого года, следует из справки Росстата. Изначально сообщалось, что доходы выросли на 1,4% в первом квартале, на 1,1% – во втором, на 0,2% в третьем, а в четвертом – упали на 2%.

После пересчета цифру за первый квартал уменьшили до 1% роста, за второй – до 0,2% роста, в третьем квартал рост «отменили» вовсе (0%). Данные за четвертый квартал, напротив, пересмотрели вверх и вместо падения на 2% получили спад на 0,8%.

Таким образом, Росстат «перебросил» падение доходов конца года на первые 9 месяцев: оценку за период с января по сентябрь ухудшили на 0,2-0,9 процентного пункта. Это создало хорошо известный в статистике эффект «низкой базы» – по сравнению с ухудшенными данными цифры текущего года оказались выше в 4 раза.