«Ночной бухгалтер». Громкое заявление Путина про пенсии (и много другого с пресс-конференции, кратко)

Пока вся страна делает вид, что работает в последние дни года, мы занимались примерно тем же: смотрели и конспектировали для вас пресс-конференцию Президента.

Итак, главное

Про пенсии. Новой пенсионной реформы не будет.

Про зарплаты медиков, рост тарифа ОМС, модель здравоохранения. Читайте сами.

ПРО 31 ДЕКАБРЯ (простите за капс, просто радостно же!). В общем, похоже, сделают выходным.

Про экономические достижения. Их больше, чем в СССР.

Про антироссийские санкции. Путин назвал их плюсы.

Про людей, которых зовет к себе жить. В миграционной политике надо брать пример с Канады.

Про Ленина. Его не нужно трогать...

Не про Путина

С вашего позволения, на другие темы. Насущные, бухгалтерские.

— Как ИП считать и платить взносы за работников. Полезный и простой мануал.

— Семь ошибок при работе с первичными документами. И как их исправить вовремя.

Про комментарии

В концу года прям под стать теплой зиме градус комментов в наших блогах вырос до предела.

Вот пост «Что можно построить из пятидесяти кубов? Хроника выездной налоговой проверки». Юморной, расслабиться, потусоваться.

А реакция у бухгалтеров на него — ого-го какая.