«Ночной бухгалтер». Громкое заявление Путина про пенсии (и много другого с пресс-конференции, кратко)

Пока вся страна делает вид, что работает в последние дни года, мы занимались примерно тем же: смотрели и конспектировали для вас пресс-конференцию Президента.
Итак, главное
Про пенсии. Новой пенсионной реформы не будет.
Про зарплаты медиков, рост тарифа ОМС, модель здравоохранения. Читайте сами.
ПРО 31 ДЕКАБРЯ (простите за капс, просто радостно же!). В общем, похоже, сделают выходным.
Про экономические достижения. Их больше, чем в СССР.
Про антироссийские санкции. Путин назвал их плюсы.
Про людей, которых зовет к себе жить. В миграционной политике надо брать пример с Канады.
Про Ленина. Его не нужно трогать...
Не про Путина
С вашего позволения, на другие темы. Насущные, бухгалтерские.
— Как ИП считать и платить взносы за работников. Полезный и простой мануал.
— Семь ошибок при работе с первичными документами. И как их исправить вовремя.
Про комментарии
В концу года прям под стать теплой зиме градус комментов в наших блогах вырос до предела.
Вот пост «Что можно построить из пятидесяти кубов? Хроника выездной налоговой проверки». Юморной, расслабиться, потусоваться.
А реакция у бухгалтеров на него — ого-го какая.