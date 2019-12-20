Уведомление на имущественный вычет не теряет актуальности при увольнении и повторном трудоустройстве

Сотрудник принес работодателю уведомление о подтверждении его права на имущественный налоговый вычет, но через несколько месяцев уволился. А в конце года он снова устроился на работу туда же.
Можно ли и дальше не удерживать налог на основании все того же уведомления?
Да, можно, поясняют налоговики.
В форме уведомления указываются в том числе налоговый период, на который подтверждается право на налоговый вычет, ИНН, КПП и наименование работодателя, у которого планируется получать налоговый вычет.
Поскольку после восстановления налогоплательщика на работе все реквизиты, содержащиеся в уведомлении, полученном работником в феврале, остаются неизменными, получение повторного уведомления не требуется.
При этом в справке 2-НДФЛ, представляемой налоговым агентом в налоговый орган по итогам налогового периода, следует отразить полную сумму предоставленного в течение года работнику имущественного налогового вычета по уведомлению: как за время работы до увольнения, так и после восстановления его на работе.
Такие разъяснения дает представитель ФНС России Д.А. Морозов на страницах журнала «Налоговая политика и практика».
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