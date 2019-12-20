Mail.ru запустил платежный сервис

Mail.ru интегрировал платежный сервис в свою почту. Там уже можно оплатить мобильную связь, кредит, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги и др.

Функционально «Центр оплат» похож на имеющиеся предложения от банков, пишут «Известия». Отличие в том, что не надо с сайта почты переходить на другие порталы или устанавливать дополнительные приложения.

По последним данным исследовательской компании Mediascope, совокупный месячный охват сайта и приложения Mail.ru за сентябрь 2019 года составил 48,5 млн человек — большая часть с доходами средними и выше средних: 14,3 млн и 12,1 млн человек соответственно. Пользователь хочет решать максимум вопросов в пределах одного сервиса, пояснили в пресс-службе Mail.ru.

Сейчас период экспериментов, и все заводят свои платежные системы и маркетплейсы. Через год-два определятся лидеры на этом рынке, говорят эксперты. На данный момент Mail.ru самый популярный почтовый сервис в России, а значит, его ежедневная аудитория заведомо больше, чем у любого банка.