С 2020 года в Подмосковье меняются ОКТМО

В 2019 году в административно-муниципальное устройство Московской области были внесены изменения. Более сотни муниципальных образований преобразованы в 7 городских округов.

Вместе с новым статусом эти муниципальные образования получили и новый код ОКТМО бюджетополучателя. Изменения вступают в силу с 1 января 2020года. С этой даты при перечислении налоговых платежей в бюджет по преобразованным муниципальным образованиям необходимо указывать новый код ОКТМО городского округа.

Таблицу соответствия по измененным с 1 января 2020 года кодам ОКТМО и полный перечень кодов ОКТМО муниципальных образований Московской области, действующий с 01.01.2020 – во вложении к этому материалу.

Будьте внимательны при заполнении платежных поручений. Указание некорректного кода ОКТМО приведет к отнесению платежа к категории «невыясненных» поступлений, потребует дополнительных действий по его уточнению, а также может повлечь за собой применение мер принудительного взыскания налоговых платежей, предупреждают в региональном УФНС.