В Сбербанке открылся McDonald's. Но это не то, что ты любишь

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's, сообщили «Ведомости».

Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины. Справа от нее, на стене закреплен планшет, с помощью которого посетитель может сделать заказ из стандартного меню McDonald's. Причем доставку можно заказать не только в отделение Сбербанка, но и на другой адрес. В самом отделении еду не готовят. Через триста метров есть полноценный McDonalds, и заказ в отделение Сбербанка будут, по всей видимости, доставлять оттуда. Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.

О планах открыть совместные точки обслуживания стороны рассказали в начале июня. Так Сбербанк надеется привлечь в свои отделения больше клиентов, объяснял «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, поток клиентов в сеть отделений Сбербанка падает: по прогнозам, в течение 3–5 лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире.

Сбербанк и McDonald's планируют развивать партнерство также и в других сферах, включая использование технических систем для анализа данных, разработку систем анализа потребительского поведения, ускорение расчетов с использованием платежных карт и т. д. Сейчас Сбербанк обеспечивает прием карт в большинстве точек в McDonald's, до этого единственным партнером сети в этой сфере был банк «Русский стандарт».