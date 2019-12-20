SOS! На налоговых семинарах обманывают предпринимателей

18 декабря во многих городах прошел так называемый «Единый семинар 1С». На этих семинарах выступали представители ФНС, ПФР, ФСС и, конечно, представители 1С.

О том, что на таком семинаре налоговики распространили ложную информацию, написала в Фейсбуке бухгалтер Анастасия из Ставрополя.

Знакомая пишет с единого дня 1с и со слов налоговиков утверждает, что нельзя торговать на ПСН сигаретами и пивом с 2020 года: «Наличие маркировки отменяет патент и ЕНВД»

Потом знакомая телеграфировала, что типа торговать можно, но до 1 июля.

Автор темы не согласна со словами налоговиков и ссылается на нормативные документы. Её поддерживают и другие бухгалтеры — запрета на продажу пива и сигарет при ЕНВД и ПСН в законах нет.

Возникает вопрос: зачем представители налоговой инспекции распространяют заведомо ложную информацию? Это неумение самостоятельно прочитать закон? Отсутствие методички, присланной сверху? Или желание отвадить ИП от перехода на ПСН? Анастасия, автор темы, придерживается последней версии.