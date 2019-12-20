Москвичи чаще всего попадают в число невыездных из-за долгов по кредитам

Треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам.

«За 11 месяцев 2019 года судебными приставами-исполнителями УФССП по Москве было вынесено около 336 тыс. постановлений о временном ограничении права должников на выезд за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 608 млрд рублей», — сообщили ТАСС в УФССП. Это почти на треть больше, чем за весь 2018 год (тогда за год приставы вынесли 240 тыс. постановлений).

Как рассказали ТАСС в управлении, чаще всего москвичам ограничивали право выезда за рубеж из-за долгов по кредитам — в отношении должников по кредитным обязательствам вынесено более 108 тыс. постановлений или почти каждое третье. Общий их долг составил свыше 153,4 млрд рублей.

На втором месте по ограничению выезда оказались должники по оплате жилищно-коммунальных услуг — в отношении них вынесено 47,9 тыс. постановлений об ограничении права выезда, а их общий долг составил 3,9 млрд рублей. И лишь третьей по численности оказались должники по алиментам — против них вынесено 32,1 тыс. постановлений, их суммарный долг составил 6,9 млрд рублей.

К должникам по административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено 8,8 тыс. постановлений (общий долг невыездных должников по штрафам составил 317,2 млн рублей) более 12,5 тыс. постановлений об ограничении выезда вынесено за долги по налогам и сборам (на общую сумму около 1,6 млрд рублей).