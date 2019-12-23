80-летние ИП-инвалиды тоже должны платить фиксированные взносы

Минфин выпустил письмо от 13.11.2019 г. № 03-15-05/87536, в котором высказал свое мнение относительно предложения освободить от фиксированных взносов 80-летних ИП-инвалидов.

Законодательством РФ устанавливается определенный уровень страховых гарантий застрахованным лицам, обеспечиваемый за счет поступлений страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Таким образом, размер пенсионных выплат напрямую зависит от суммы учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а в случае если гражданин является пенсионером, то он имеет право на перерасчет размера получаемой пенсии.

Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов осуществляется независимо от возраста, наличия инвалидности, вида осуществляемой деятельности и размера полученного дохода.

Это обусловлено необходимостью реализации в обязательном социальном страховании принципов устойчивости и автономности его финансовой системы, а также принципа солидарности. Требование своевременной и полной уплаты страховых взносов отражает не только частные, но и определенные принципом солидарности публичные интересы.

Отмена обязанности по уплате страховых взносов ИП - инвалидов, достигших 80 лет, может привести к злоупотреблениям по перерегистрации предпринимательской деятельности на таких лиц, что, с одной стороны, негативно отразится на собираемости страховых взносов и сбалансированности бюджетной системы РФ, а с другой стороны, приведет к утрате адресного подхода при предоставлении такой преференции.

Исходя из вышеизложенного предложение об освобождении от уплаты страховых взносов ИП - инвалидов, достигших 80 лет, не поддерживается.