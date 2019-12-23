Беременные ИП не освобождаются от фиксированных взносов

В соответствии с положениями пункта 7 статьи 430 НК индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают страховые взносы за периоды, указанные в пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 — 8 части 1 (периоды ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и др.) статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов.

Период нахождения ИП в отпуске по беременности и родам и период ухода за больным ребенком старше 1,5 лет не входит в число вышеназванных периодов, следовательно, ИП не освобождаются от обязанности уплачивать страховые взносы за указанные периоды.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-15-05/89714 от 20.11.2019.

При этом в случае, если в течение расчетного периода ИП, имеющим право на освобождение от уплаты страховых взносов, в частности, в связи с отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, осуществлялась соответствующая деятельность, такой ИП уплачивает страховые взносы в соответствующих размерах пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых им осуществлялась указанная деятельность.