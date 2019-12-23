Электронные трудовые книжки некоторых граждан будут формироваться по-другому

На федеральном портале опубликован проект Приказа Минтруда «Об утверждении порядка представления сведений о трудовой деятельности государственными органами в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц».

Речь идет о следующих категориях: лица, осуществляющие профессиональную служебную деятельность в виде военной службы и государственной службы иных видов (МВД России, МЧС России, ФТС России и др.).

Сведения о трудовой деятельности в отношении вышеуказанных лиц представляются в ПФР при их увольнении, не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа, иных решений или документов, подтверждающих оформление служебных отношений.

Сведения будут содержать в себе данные о дате приема (поступления) на службу, увольнения (прекращения, окончания контракта, договора) со службы и о последней должности и основанием прекращения профессиональной служебной деятельности.