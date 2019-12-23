Кому полагается социальный вычет по НДФЛ на благотворительность и как его получить

Граждане могут жертвовать благотворительным и религиозным организациям, а также некоторым некоммерческим компаниям денежные средства или имущество. Во втором случае для получения социального вычета налогоплательщик учитывает фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение недвижимости, переданной в виде пожертвования, пояснили в ФНС.

Например, при пожертвовании купленной квартиры размер вычета на благотворительность будет определен из стоимости ее приобретения. Если же квартира была получена на безвозмездной основе, то в случае ее жертвования сумма вычета будет равна нулю, так как отсутствуют документально подтвержденные расходы на ее приобретение.

Социальный налоговый вычет уменьшает доход, облагаемый по ставке 13 %, уменьшается на сумму пожертвований, сделанных гражданином в течение календарного года.

Данный вычет предоставляется в размере произведенных расходов, но не превышает 25 % подлежащего налогообложению дохода, который физлицо получило в налоговом периоде. В отдельных случаях законами субъектов РФ указанный предельный размер налогового вычета может быть увеличен до 30 %.

Предоставить указанный вычет может только налоговый орган на основании налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Подать ее следует по окончании календарного года, в котором были понесены расходы на благотворительность.