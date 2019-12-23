Страны ЕАЭС недовольны новым законом о предустановке российского софта

Представители Казахстана, Белоруссии и Киргизии заявили, что новый закон о предустановке российского программного обеспечения нарушает договор о ЕАЭС.

Против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт, выступили представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания.

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.

«Перечень технически сложных товаров и российских программ, которые должны быть на них предварительно установлены, будет утвержден правительством», – обещает руководитель направления «Центр компетенций цифровой трансформации ЕАЭС» Аналитического центра Анатолий Шелудяков. Пока не решено, как исполнять поправленный закон, это должно быть описано в актах правительства. «Смартфоны, которые в первую очередь называются коллегами в контексте рассматриваемого вопроса, объектами технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» вообще не являются», – указывает он.

Поправленный закон не запрещает устанавливать зарубежные программы, в том числе происходящие из государств ЕАЭС, продолжает Шелудяков, цель закона – дать российским потребителям возможность использовать устройства сразу после покупки. По его мнению, закон не нарушает обязательств России ни в ВТО, ни по договору о союзе.