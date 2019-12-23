ВС признал неправомерным уменьшение налоговой базы по НДС с предоплаты работ

Верховный Суд РФ признал неправомерным уменьшение организацией налоговой базы по НДС с оплаты, полученной в счет предстоящего выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

Налогоплательщик и ООО заключили договор строительного подряда. После того, как общество перечислило ему денежные средства в счет выполнения работ, подрядчик исчислил НДС с этих сумм. Впоследствии между сторонами возник спор об объеме и стоимости выполненных работ. Налогоплательщик обратился в суд с иском о взыскании с ООО задолженности по договору. Общество же заявило встречный иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд установил, что стоимость фактически выполненных работ по договору строительного подряда должна быть меньше. То есть неотработанный аванс является неосновательным обогащением. Поэтому суд взыскал с налогоплательщика в пользу ООО эту сумму.

Подрядчик посчитал, что взысканное неосновательное обогащение не является объектом налогообложения по НДС, поэтому представил в налоговый орган уточненные налоговые декларации за соответствующие периоды. Инспекция отказала заявителю в возврате спорной суммы. Она установила, что налогоплательщик не вернул установленные судом суммы заказчику и при этом уменьшил НДС с неотработанного аванса.

Налогоплательщик не согласился с решением налогового органа и обратился в суд. Суды трех инстанций отказали заявителю. Они установили, что операцию по взысканию с подрядчика денежных средств на основании решения суда следует квалифицировать как возврат покупателю предварительной оплаты. При этом не имеет значения по какому основанию принято решение суда: взыскание аванса или взыскание неосновательного обогащения. Суды подтвердили, что взысканию подлежит именно предварительная оплата, то есть аванс должен быть возвращен. Вместе с тем подрядчик имеет право на вычет в размере налога, который он исчислил и уплатил в бюджет с предоплаты работ при расторжении договора, если он вернул соответствующие авансовые платежи. В рассматриваемом же случае расторжение договора подряда не является основанием для корректировки налоговой базы за тот период, когда с суммы полученного аванса был исчислен НДС.

Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.