Установлена минимальная зарплата на 2020 год в Томской области

На днях принято Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2020 год.
В соглашении о минимальной заработной плате установлены ее размеры с 1 января 2020 года:
- в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах - 15 769 рублей;
- в ЗАТО Северск – 18 195 рублей;
- в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском и Тегульдетском районах – 21 834 рублей;
- в Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Чаинском районах, а также в городе Кедровом – 24 260 рублей;
- в Стрежевом и Александровском районе – 26 686 рублей.
Установленная Региональным соглашением минимальная заработная плата в Томской области обязательна как для бюджетных, так и для коммерческих организаций.
Напомним, общероссийский МРОТ на 2020 год составляет 12 130 рублей.