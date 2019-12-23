Налоговики начали пересчитывать взносы ИП с учетом расходов

Как все-таки предпринимателю на УСН 15% рассчитывать взносы с дохода свыше 300 тыс руб.? Учитывать расходы или нет? Тема обсуждается сегодня в Красном уголке бухгалтера.

«Коллеги, по вашему мнению, насколько безопасно/адекватно/разумно рассчитывать 1% с разницы доходы-расходы», — поинтересовался автор темы.

При том, что есть письма Минфина о том, что расходы не учитываются, а в письме от 23.09.2019 № БС-4-11/19262@ ФНС заявляет, что будет учитывать судебную практику. Дело, о котором написано в письме и по которому налоговики ждали решения, было выиграно предпринимателем (Определение ВС от 29.10.2019 № 309-ЭС19-18969 ).

Мнение коллег разделилось. Часть предпочитает не связываться с судебными делами.

«Прецедентное право у нас не так распространено, как в других странах. Можете попробовать, но есть ли у вас время судиться с налоговой?», — считает Ольга.

Однако уже есть примеры, как налоговики пересчитывают взносы без суда. Об этом рассказала участник группы Yganka Yganka:

«Я за клиента платила с разницы Д-Р. Потом дождалась требования о неуплате налога и снятия денег банком. Отправила жалобу на неправильно рассчитанный налог, с указанием всех судов, местная налоговая передала жалобу в край, край велел пересчитать. Пересчитали за 1 день и деньги в течении 3-х дней вернули на счет. Никаких судов не понадобилось. Эпопея длилась 1-2 месяца и только потому, что налоговая хотела чтобы мы заплатили сами, а не снятием по инкассо»

Однако это пока еще редкость. И не стоит надеяться, что ИФНС пересчитает взносы добровольно.