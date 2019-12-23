Проект российского Tax Free продлен и расширен

Срок реализации пилотного проекта по компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС продлён до 31 декабря 2020 года.
Соответствующее Постановление Правительства от 19.12.2019 № 1719 опубликовано на сайте кабмина.
Расширена география субъектов — участников пилотного проекта за счёт Приморского края, Хабаровского края и Ленинградской области.
Кроме того, в целях обеспечения возможности участия в пилотном проекте наибольшего количества организаций розничной торговли установлено, что такие организации могут располагаться на всей территории региона — участника пилотного проекта.