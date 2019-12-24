ФНС рекомендовала формы реестров по акцизам

С 1 января 2020 года вступают в силу новые нормы Налогового кодекса, предусматривающие возможность получения налоговых вычетов по акцизам, начисленным при получении (оприходовании) денатурированного этилового спирта, а также уплаченные при приобретении или ввозе в РФ виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла, использованных для производства на территории РФ алкогольной продукции.

Для получения вычета необходимо представить:

реестры счетов-фактур, выставленных организациями, реализующими денатурированный этиловый спирт, налогоплательщику - покупателю денатурированного этилового спирта, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции;

реестры счетов-фактур, выставленных организациями, реализующими этиловый спирт, налогоплательщику - покупателю этилового спирта, имеющему свидетельство (свидетельства), предусмотренное (предусмотренные) подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 179.2 НК РФ;

реестры счетов-фактур, выставленных организациями, реализующими виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, налогоплательщику-покупателю, имеющему соответствующую лицензию на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции.

Пока формы реестров не утверждены, хотя закон с поправками был принят еще в сентябре. И ФНС опять предлагает использовать рекомендованные формы, приведенные ею в письме от 16 декабря 2019 г. № СД-4-3/25923@.