В аэропорты вернут курилки

Совет Федерации одобрил принятый закон, возвращающий в аэропорты курилки.

Изменения, внесенные в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» позволяют создавать в аэропортах специальные комнаты для курения. Такие помещения могут быть оборудованы на основании решения собственника имущества или его уполномоченного лица и должны быть изолированы, оборудованы непрозрачными стенами и системами вентиляции.

Комнаты для курения могут быть созданы в зонах аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра. Также такие помещения могут появиться в зонах, предназначенных для транзитных пассажиров, при условии, что нет возможности наблюдать за курением табака из других помещений.