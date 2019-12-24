Перенесли выходной на 31 декабря? Узнайте, как оплатить рабочую субботу

В связи с массовыми переносами рабочего дня 31 декабря на субботу 28 декабря, Роструд на своем сайте дал разъяснения по оплате труда за эти дни.

Если рабочий день с 31 декабря перенесен работодателем на 28 декабря, рабочее время 28 декабря не сокращается, пояснили эксперты.

При этом за работу 28 декабря работникам обязаны выплатить зарплату в двойном размере.