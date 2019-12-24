Перенесли выходной на 31 декабря? Узнайте, как оплатить рабочую субботу

«Какая точка отсечения — надо думать» - что то мне кажется сделают "лишь бы было! Надо делать нео...
А вы считаете, что люди, работающие в малом бизнесе, должны получать гроши? На что они жить должн...
а МРОТ увеличивается... это ли не увеличение налогов для малого бизнеса, у которых тот минимум со...
Что я думаю, вот только сегодня дискутировали, что если использовать мозги, проблем не будет. Но ...
1-2. Можете. Только декларацию сдавайте в последние дни срока сдачиНо если минимизировать пени, т...
потому что прошло 3 года. В 2019 можно сдать декларации за 2016, 2017, 2018...
Добрый день! Подскажите, пож-та. ИП УСН 6%. В течение года авансы не платил, налог за год ок. 150...
Прошу прощение а почему уточненку сдать нельзя в этом случае?...
... мы этих котов душили - душили...
Да все нормально тогда было с формулировкой. Кстати, про какой налог вы пишете? Первая часть НК п...
Только у вас. А куда они переобуются? На медведя "денег нет, но вы..."??Я так жду в новый год оче...
я понимаю, я о формулировке закона.
Ну вот;) такой финал лучше:) и Вас девушки с наступающим
Мдя! А вы сравните в перспективе, экономика убирает, бизнес умирает - нагрузка на физлиц растёт! ...
Где ссылка на дело? Интересно почитать первоисточник
а ну да - в ноябре оставили ставки без изменения. не успеваю за изменениями следить...
Для ИП вырастут. А у работодателей они останутся такими же, как и в этом году. Льготных ставок и ...
Если посмотреть в свойствах письма исходное сообщение, можно увидеть с какого адреса было отправл...
если бы доблестная пресса спросила них - что они сделали для народа?отвечу за них - увеличили НД...
Ну, они действуют по логике: "раз учителя в школе рассказывают про гитлера, значит они фашисты". ...
Так с покупателя его сейчас и собирают.Купили материалы за 100+20, выручки нет никакой, а 20 дене...
учитывая троих детей, думаю, будут нюансы, особенно, если они несовершеннолетние. Не все так полу...
Сейчас не 2000 год. Никто ничего списывать просто так не будет...
Только у меня ощущение близкого краха этого режима?Все эти матвиенки не просто так начали дружно ...
В начале 2000 вышел налоговый кодекс, в нём было написано (по памяти): налогоплательщиками являют...
Как же не предлагают? Именно это и предлагали. Я ведь даже переспрашивала про то, оборотный налог...
Откуда вычитать-то, если покупатель уже у вас НДС урвал и отдал в бюджет? :)...
Жаль что НДФЛ вернут только с НДФЛ.
Как и раньше. Ничего не поменяется. Арифметика вся та же, что и сейчас. Покупатель должен заплати...
Смотрел ролик -интересное понимание. Если добровольно платить -то это Налог. А если Недобровольно...
Моншери, я вас умоляю )) Никто не предлагает изменить структуру НДС и сделать ее аналогичной УСНО...
Да, точно. В НК написано, что не позднее 1 числа налогового периода. Но один день все равно не сп...
А вычеты вы как собираетесь при этом получать, можно узнать? ...
Классно! Мне понравилось -прям как в жизни!