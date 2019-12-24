Люди отказываются платить налоги после одного видеоролика

Юрист докопался, как можно отказаться от уплаты имущественных налогов. Но это оказалось ошибкой.

По сети второй день гуляет видеоролик, в котором юрист рассказывает об отмене имущественных налогов для граждан — транспортного, имущественного и земельного. Сразу скажем, автор ролика уже признал, что погорячился и видеоролик на своем канале в Youtube удалил, заменив другим. Но люди продолжают смотреть копии, разошедшиеся по соцсетям.

Вот что было в первоначальном ролике/

Сказки об отмене всех налогов самим же Налоговым кодексом народу уже наскучили и тут вот новый поворот. Весь сыр-бор разгорелся из-за статьи 45.1 «Единый налоговый платеж физического лица». Там обнаружились слова о добровольной уплате этого платежа, поэтому был сделан вывод, что имущественные налоги можно не платить. Вывод, конечно, ошибочный, что и было признано автором видеоролика спустя время.

Однако, судя по комментариям к ролику, народ готов воспользоваться любой непроверенной информацией, чтобы только не платить налоги. В ход идут и рассказы о том, что налоги отменены Налоговым кодексом и даже что ФНС является нерезидентом РФ и зарегистрирована в Министерстве труда США. Рядовым сотрудникам ФНС в претензионной форме поступают вопросы, что они думают о ролике и как им не стыдно драть с народа деньги.