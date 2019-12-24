Протоколы инспекции не прочесть. Суд не видит проблемы

Инспекция провела выездную проверку и доначислила. Среди доказательств налоговых нарушений были протоколы осмотра помещений, предметов, документов.

Но эти протоколы были нечитаемы или плохо читаемы. Компания настаивала на том, что инспекция не может на них ссылаться. Но суды решили, что может.

Ведь до суда компания не заявляла о нечитаемости документов и не требовала изготовить их повторно. Кроме того, материалы из протоколов используются в акте проверки, а в нём-то все отлично читается.

Компания могла возражать на акт, но этого тоже не сделала. Как нечитаемая информация попала из протокола осмотра в акт, где чудесным образом стала читаемой – вопрос. Надеемся, произошедшая история не перерастёт в тренд. Иначе возможно такое:

– Акт по проверке нечитаем!

– Ну и что. Вы же можете на него возражать.

– Но решение по проверке тоже нечитаемо!

– Это не лишает вас конституционного права на судебную защиту.

– Но решение суда тоже нечитаемо…

– Вы что, не доверяете судебной системе России?! И вообще, судьи у нас не несут ответственности за принятые решения.