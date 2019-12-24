Удочерить ипотеку. Семья взяла двух девочек и получила миллионные кредиты их матери

Супружеская пара из Самарской области удочерила двух девочек из детдома, и вместе с ними ей достались кредиты их матери в два миллиона рублей, пишет «КП».

Приемные родители Елена и Александр рассказали изданию, что сначала они были трехсотыми в очереди на усыновление, но в мае им внезапно позвонили из опеки и предложили взять двух сестер из Чапаевска пяти и восьми лет, у которых недавно умерла мать и которых «в базе еще нет». После оформления всех документов и смены фамилий выяснилось, что за ними числятся огромные долги их умершей матери.

Сначала соцслужбы сообщили семье, что родительница несколько месяцев не платила за коммунальные услуги в однокомнатной квартире, где жила с дочерьми. Получилась задолженность в 50 тысяч рублей, которую выплатили супруги. Потом обнаружилось, что у скончавшейся женщины была еще одна жилплощадь, которую она взяла в ипотеку. Она платила ее три года и с 2016-го перестала.

По словам новых родителей, мать девочек должна была банку миллион рублей, плюс ей начислили 350 тысяч штрафа за просрочку платежей. Все это время она не платила за ЖКХ, и ей начислили еще 435 тысяч рублей. «Ни органы опеки, ни суды, ни судебные приставы, ни сам банк – никто ничего не делал и нам ничего не говорил, пока все не рассказал нотариус», – сказали Елена и Александр.

Двух миллионов у семьи нет: женщина работает кондитером, ее муж – механиком. Банковские и государственные служащие сообщили им, что по долгам платить придется, потому что «детей они забрали со всеми их проблемами». Вместе с адвокатом супруги подали в суд заявление об обжаловании бездействия судебных приставов, которые должны были выставить на торги купленную в ипотеку квартиру и таким образом погасить долги детей.

Подробности рассказывают авторы канала banksta:

«Мать девочек в 2015 году взяла у Россельхозбанка 1 млн рублей в ипотеку квартиру в Чапаевске (Челябинская область). После смерти женщины банк продавать квартиру не захотел и начал наращивать проценты, договор страхования жизни исчез или затерялся. Приставы тоже забили на работу и включили счетчик. Нарастающей как ком долг повесили на малолетних детей. В Россельхозбанке сообщили, что платить должны родители и смилостившись обещали «комфортную рассрочку», а ее размер станет известен после продажи квартиры на торгах. В результате родители вынуждены ещё и погрязнуть в судах».